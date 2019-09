Münster -

Von Karin Völker

Jörn Stanke blickt in die teils völlig kahlen Baumkronen. Im vergangenen Jahr sind er und die Kollegen angesichts solcher Bilder „fast durchgedreht“, erzählt der Förster vom Landesbetrieb Wald und Holz NRW. Mittlerweile hat er sich an den hochtraurigen Anblick gewöhnen müssen. Das macht die Lage aber nicht minder dramatisch, zeigt ein Rundgang durch den Wald in Kasewinkel.