Über 30 Jahre lang lebte Dr. Rolf Schnitzler in Münster. Sein Abitur machte er am Ratsgymnasium, später studierte er an der Westfälischen Wilhelms-Universität und promovierte. Nach dem Studium zog es den heute 48-jährigen nach Düsseldorf, wo er für eine Anwaltskanzlei arbeitete.