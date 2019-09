Um 0.37 Uhr betraten laut Mitteilung der Polizei drei maskierte Täter den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Wolbecker Straße. In diesem Moment kehrte ein Angestellter aus dem hinteren Teil des Tankstellen-Ladens in den Kassenbereich zurück - und sah sich plötzlich mit einem Messer bedroht.

"Geld, Geld, Geld" - lautete die eindringliche Forderung der Täter. Der Angestellte übergab den Tätern jedoch nicht die Einnahmen aus der Kasse, drehte sich stattdessen blitzschnell um und rannte zurück ins Lager. Daraufhin flüchteten die Täter nach ersten Erkenntnissen der Polizei ohne Beute in Richtung Bennostraße oder Kanal.

Nach dem Trio wird nun fahndet, die Täter werden wie folgt beschrieben: Einer der Täter ist etwa 1,90 Meter groß, war dunkel gekleidet, trug eine schwarze Trainingsjacke mit weißen Streifen an den Ärmeln und hatte einen Schal zur Maskierung um den Kopf gewickelt. Seine Komplizen waren ebenfalls dunkel gekleidet.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.