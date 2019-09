Maffay-Mania im Marktkauf

Ausnahmezustand im Supermarkt: Hunderte Menschen stehen am Dienstagnachmittag im Marktkauf an der Loddenheide Schlange. Nicht an den Kassen, sondern in der riesigen Eingangshalle. „Herrje, was ist denn hier los?“, fragt ein nichtsahnender Mann mit Einkaufswagen einen Angestellten. Peter Maffay, das ist los.

Kaum betritt der Rockstar um 15.30 Uhr die Bühne, brandet Jubel auf. Hastig reißen die Fans ihre Handys in die Höhe, manche klettern für eine bessere Sicht auf Stühle und Tische, ehe die Fangemeinde dem kürzlich 70 Jahre alt gewordenen Musiker ein Ständchen singt. „Wow, so einen Empfang hatte ich nicht erwartet“, sagt Maffay. Normalerweise ist es ja auch andersherum. Er singt, die anderen hören zu.

Viele Autogramme

Doch der gebürtige Rumäne ist diesmal nach Münster gekommen, um sein 36. Studioalbum „Jetzt!“, das gleichzeitig seine 19. Nummer-eins-Scheibe in den deutschen Album-Charts ist, vorzustellen und um Autogramme zu schreiben. Viele Autogramme. Biker-Brille beiseite, Lederjacke auf den Stuhl – los geht‘s.

Zu den ersten, die nach den Fans im Rollstuhl eine Signatur ergattern, gehören Birgit Siepker und Erika Haverstreng. Seit 12 Uhr haben sie angestanden. Nach dreieinhalb Stunden Wartezeit zeigen die Schwestern stolz das Fotobuch von einer Kreuzfahrt mit Maffay, das er soeben signiert hat. „Wir sind seit 40 Jahren glühende Fans. In einem Jahr waren wir elf Mal zum Konzert“, erzählt Birgit Siepker, sonst gingen sie aber nur vier oder fünf Mal pro Tour hin. „Wir sind noch harmlos, da gibt es viel extremere.“ Stimmt. Der erste Fan in der Schlange war bereits um 9 Uhr an der Loddenheide.

Peter Maffay beweist Ausdauer

Bemerkenswert ist die Ausdauer mit der Peter Maffay – mit bürgerlichem Namen heißt er übrigens Peter Alexander Makkay – die Wünsche der Fans erfüllt. Mit jedem Fan posiert er für ein Foto, hält einen kurzen Plausch. Bis in die Abendstunden unterschreibt er auf Platten, Gitarren, Jacken – und sogar auf dem Oberarm, wenn es gewünscht ist.