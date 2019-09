Anregend – aufregend – amüsant

Die Künstler vom Hoppengarten laden ein 1/50 Iris Palandt Foto: Gerhard H. Kock

Iris Palandt Foto: Gerhard H. Kock

Iris Palandt Foto: Gerhard H. Kock

Lena Dues Foto: Gerhard H. Kock

Lena Dues Foto: Gerhard H. Kock

Lena Dues Foto: Gerhard H. Kock

Lena Dues Foto: Gerhard H. Kock

Theresa Potente Foto: Gerhard H. Kock

Theresa Potente Foto: Gerhard H. Kock

Theresa Potente Foto: Gerhard H. Kock

Theresa Potente Foto: Gerhard H. Kock

Inga Leugers Foto: Gerhard H. Kock

Inga Leugers Foto: Gerhard H. Kock

Susan Gretz Foto: Gerhard H. Kock

Susan Gretz Foto: Gerhard H. Kock

Jun Ho Cho Foto: Gerhard H. Kock

Jun Ho Cho Foto: Gerhard H. Kock

Jun Ho Cho Foto: Gerhard H. Kock

Ricarda Mau und Uwe Wiedenstried Foto: Gerhard H. Kock

Ricarda Mau und Uwe Wiedenstried Foto: Gerhard H. Kock

Ricarda Mau und Uwe Wiedenstried Foto: Gerhard H. Kock

Ricarda Mau und Uwe Wiedenstried Foto: Gerhard H. Kock

Ricarda Mau und Uwe Wiedenstried Foto: Gerhard H. Kock

Ricarda Mau und Uwe Wiedenstried Foto: Gerhard H. Kock

Ricarda Mau und Uwe Wiedenstried Foto: Gerhard H. Kock

Ricarda Mau und Uwe Wiedenstried Foto: Gerhard H. Kock

Ulrike Lindken Foto: Gerhard H. Kock

Ulrike Lindken Foto: Gerhard H. Kock

Ulrike Lindken Foto: Gerhard H. Kock

Ulrike Lindken Foto: Gerhard H. Kock

Ricarda Mau und Uwe Wiedenstried Foto: Gerhard H. Kock

Martina Wichmann Foto: Gerhard H. Kock

Martina Wichmann Foto: Gerhard H. Kock

Iris Palandt Foto: Gerhard H. Kock

Iris Palandt Foto: Gerhard H. Kock

Lisa Schlosser Foto: Gerhard H. Kock

Lisa Schlosser Foto: Gerhard H. Kock

Lisa Schlosser Foto: Gerhard H. Kock

Lisa Schlosser Foto: Gerhard H. Kock

Liane Sommer Foto: Gerhard H. Kock

Liane Sommer Foto: Gerhard H. Kock

Liane Sommer Foto: Gerhard H. Kock

Liane Sommer Foto: Gerhard H. Kock

Liane Sommer Foto: Gerhard H. Kock

Liane Sommer Foto: Gerhard H. Kock

Mari Girkelidse Foto: Gerhard H. Kock

Renate Dorstel Foto: Gerhard H. Kock

Renate Dorstel Foto: Gerhard H. Kock

Wolfgang Brecklinghaus Foto: Gerhard H. Kock

Wolfgang Brecklinghaus Foto: Gerhard H. Kock

Es die Mischung zwischen Humor und tiefem Ernst, die das Besondere der Ausstellung machen. Das zeigt sich schon den Arbeiten von Ricarda Mau und als Gast Uwe Wiedenstried. Die beiden laden Besucher in einer gemütlichen Ecke für „True Love“ ans graue Telefon mit Wahlscheibe von 1969 zur Kritzelkunst, mittlerweile eine eigene Kunstgattung. Den Hörer eingeklemmt, dürfen die Besucher zu den ölig samtigen Stimmen von Doris Day, Frank Sinatra oder Jo Stafford Kunst kritzeln bis die Ohren schmerzen. Die Bilder werden im Laufe des Wochenendes an die Wände gehängt. Eine zweite Arbeit von Mau und Wiedenstried ist berührender, wenn nicht bedrückend. Vor dem Hintergrund von 50 Jahre Mondlandung zeigen sie unter dem O-Ton der damaligen Reportagen Zeichnungen von Mau, die in die ikonischen Bilder dieser Glanzleistung menschlichen Könnens Ikonen des sozialen und politischen Versagens gestellt hat: Vietnamkrieg, Waldsterben, das tot gestrandete Flüchtlingskind Alan Kurdi. Es wird schmerzlich.

Neu am Hoppengarten ist Lena Dues, die nicht nur spannende Variationen des Siebdrucks präsentiert, sondern auch eine Installation, durch deren Objekte die Grenze zwischen organischer und anorganischer Welt willkürlich erscheint.

Jun Ho Cho eröffnet an diesem Wochenende nicht nur eine Ausstellung im Theater Münster, sondern auch sein Atelier am Hoppengarten. Er sieht sich als Regisseur, und die Leinwand ist eine Bühne mit Darstellern, die ambivalente Gefühlszustände zeigen: Angst und Mut, Trauer und Zuversicht – komplizierte Seelenzustände, die oft leicht clownesk melancholisch wirken.

Theresa Potente belässt ihren Terracotta-Frauen-Torsi die Risse. Susan Gretz setzt mit minimalistischer Geste einen Ast oder Zweig auf die jeweils blanke Leinwand. Liane Sommer spürt der Linie („Sie ist die Möglichkeit, alles zu machen“) mit Holzdruck und Siebdruck im Gegenständlichen und Abstrakten nach.

Wie Blut-Blumen wandeln sich die Muster im Video „Händisch“ von Martina Wichmann: gleißendes Licht durchschimmert Hände in einem Spiegeltunnel mit geheimnisvollen Reibungsgeräuschen. Inga Leugers stellt Variationsmöglichkeiten des Holzdrucks vor – vom detaillierten Porträt bis hin zu expressionistischen Figuren. Renate Dorstel ergänzt ihre Stimmungsbilder abstrakter Formen mit Wörtern wie „Wake up“ oder „Be More!!!“.

Weitere Ausstellende: Ulrike Lindken, Mari Girkelidse, Lisa Schlosser, Markus Wiesmann, Wiebke Bartsch und Wolfgang Brecklinghaus.