Münster -

Tierwohl, Klimaschutz, Biolandbau: An die Landwirtschaft werden im Moment ganz schön hohe Forderungen gestellt. Dabei wird in der öffentlich aufgeheizten Diskussion gerne vergessen, dass Familienhöfe schon heute Landwirtschaft mit viel Herz betreiben. Am Samstag (14. September) gewähren 13 Hofanlagen beim „Transparenztag“ Einblicke in ihre Arbeit.