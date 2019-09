Wachsende Stadt, wachsende Aufgaben und wachsende Schulden. So könnte man die Eckwerte des Etats der Stadt Münster für das 2020 umschreiben. Oberbürgermeister Markus Lewe und Stadtkämmerer Alfons Reinkemeier brachten ihn am Mittwochabend im Rat der Stadt Münster ein, nachdem sie das Zahlenwerk zuvor der Presse vorgestellt hatten.

Die Stadt plant für 2020 Ausgaben in Höhe von gut 1,3 Milliarden Euro. Da man zugleich nur 1,26 Milliarden Euro an Einnahmen erwartet, geht Reinkemeier aktuell von einem Defizit in Höhe von 43,7 Millionen Euro aus. Der Trend wird sich nach den bisherigen Erkenntnissen des Kämmerers auch in den Jahren 2021 bis 2023 fortsetzen, sodass Defizite von 37,5 bis 57,3 Millionen Euro eingeplant werden.

Warnung vor Schwarzmalerei

Zugleich warnte der Stadtkämmerer in dem Pressegespräch aber auch vor Schwarzmalerei. Der Stadt sei es gelungen, die sogenannte Ausgleichsrücklage auf knapp 130 Millionen Euro anzuheben, sodass die Defizite – rein rechnerisch – bis 2022 gedeckt seien.

Reinkemeier kündigte in diesem Zusammenhang auch etwas – aus Sicht der Stadt Münster – sehr Positives an. Der Jahresabschluss 2018, der aktuell erstellt werde, sieht ein Plus von knapp 50 Millionen Euro vor, weil die Gewerbesteuereinnahmen 2018 auf den historischen Höchstwert von 344 Millionen Euro kletterten. Für das Jahr 2020 sind 320 Millionen Euro eingeplant.

Auf die Werte schauen

Oberbürgermeister Markus Lewe plädierte ohnehin dafür, bei der Bewertung der Finanzsituation der Stadt Münster nicht auf den Schuldenstand zu schauen, sondern darauf, „welche Werte mit den Investitionen geschaffen werden“.

Lewe: „Schulden ohne Vermögen sind eine Katastrophe.“ Die Stadt Münster sei aber vermögend, der Schuldenstand von rund einer Milliarde Euro deshalb vertretbar.