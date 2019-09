"Ich verurteile diese Tat ausdrücklich", erklärte das Stadtoberhaupt. Gewalt und Übergriffe seien nicht zu akzeptieren. Das ehrenamtliche politische Engagement dürfe nicht zu Bedrohungen führen, sagte Lewe weiter. Die Auseinandersetzung mit Positionen der AfD müsse mit den Mitteln des demokratischen Rechtsstaats geführt werden. Für seine Stellungnahme erhielt Lewe durch symbolhaftes Tischklopfen Unterstützung der Ratsmitglieder.

Am frühen Montagmorgen waren die Geschäftsräume des AfD-Politikers Schiller, der gleichwohl an der Ratssitzung am Mittwoch teilnahm, mit roter Farbe verunstaltet worden. Schriftzüge, die die AfD verunglimpfen, deuten auf eine politisch motivierte Tat an der Warendorfer Straße hin. Die Kosten für die Beseitigung der roten Farbe auf Fassade und Schaufenstern, muss Schiller nach eigenen Worten selbst tragen. Er bezifferte die Höhe des Schadens unter Verweis auf ein ihm vorliegendes Angebot auf bis zu 3500 Euro.