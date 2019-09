Journalist, Rollenspieler, Moralist

In den 80er Jahren war Günter Wallraffs Bekanntheitsgrad so groß, dass Kinder von den Eltern in die Buchläden geschickt wurden, um schnell den „neuen Wallraff“ zu kaufen, bevor dieser möglicherweise verboten oder in Teilen untersagt werden könnte. Sein 1985 erschienenes Buch „Ganz unten“, in dem er Menschenrechtsverletzungen und Ausländerfeindlichkeit in der Bundesrepublik Deutschland darstellte, verkaufte sich millionenfach und wurde in mehr als 30 Sprachen übersetzt; es gab Tagesbestellungen von bis zu 60 000 Büchern.

Inzwischen sind mehr als 40 Bücher erschienen, Wallraffs Rechercheeifer aber ist immer noch ungebrochen. Mit dem „Team Wallraff“ untersuchte er die Zustände in Pflegeheimen, Jobcentern und Fastfood-Ketten, deckte Mängel auf und riskierte juristische Konsequenzen. 2015 wollte sich Wallraff gegen einen von der Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS) entführten Amerikaner austauschen lassen – was die US-Botschaft ablehnte.

Im Gespräch mit Neven DuMont berichtet Günter Wallraff über seine spektakulärsten Undercover-Recherchen, er reflektiert die Freundschaft mit dem britischen Schriftsteller Salman Rushdie und wirft einen kritischen Blick auf die Veränderungen der bundesrepublikanischen Presse- und Medienlandschaft in den letzten Jahrzehnten.