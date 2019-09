Wehland macht Praktikum beim Oberbürgermeister

Am Montag (9.9.) hatte sich Musiker Henning Wehland auf eine Stelle als Praktikant beim Oberbürgermeister beworben , am Donnerstag kam die Zusage: Die Stadt teilte mit, dass Wehland tatsächlich ein Praktikum bei Markus Lewe absolvieren kann.

„Eine super Idee“, kommentierte Lewe die Bewerbung des H-Blockx-Gründers und ergänzte: „Der soll sich anschauen, wie es beim Oberbürgermeister im Büro zugeht, ich freue mich auf meinen neuen Praktikanten.“ Dienstantritt ist laut städtischer Mitteilung am 16. September.

Wehland ist es ernst

Wehland hatte in der Vergangenheit öfter geäußert, sich politisch engagieren zu wollen. „Mir ist es ernster, als die meisten glauben“, so der Musiker. Die Szene, in der Wehland „seine erste Bewerbung“ in den Briefkasten des Stadthauses 1 steckt, hatte der 47-Jährige als Videosequenz auf Instagram ins Internet gestellt.

Zu seinen Erwartungen an das Praktikum sagte Wehland, dass er nicht wie andere am Stammtisch schimpfen, sondern selbst erleben wolle, was dieses Amt für Herausforderungen mit sich bringt.