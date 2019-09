Der Alex-Talk zum Thema Demenz beginnt am 17. September um 18 Uhr in der Alexianer-Waschküche, Bahnhofstraße 6. Eintrittskarten zum Preis von vier Euro sind ab sofort im WN-Ticket-Shop, Prinzipalmarkt 13-14, oder in der Alexianer-Waschküche erhältlich. Kartenreservierungen sind unter alextalk-muenster@alexianer.de möglich. Der Kartenerlös kommt der WN-Spendenaktion zugute.