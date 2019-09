Benning tritt nicht wieder als CDU-Vorsitzende an

Veränderungen an der Parteispitze

Münster -

Von Dirk Anger

An der Spitze der münsterischen CDU kommt es zu Veränderungen: Sybille Benning will im November nicht zum zweiten Mal für den Kreisvorsitz kandidieren. Ein neuer Name ist schon im Gespräch.