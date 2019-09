Mit einigen Neuheiten kann der Handorfer Herbst in diesem Jahr aufwarten. Er startet am 29. September (Sonntag) um 11 Uhr. 160 Aussteller sind bei der 27. Auflage dabei.

Die Nachfrage sei „nach wie vor gut“, so Friedhelm Rotthowe vom Organisationsteam der Kaufmannsgilde beim Pressegespräch. Stark vertreten ist das Kunsthandwerk mit etwa 20 Ständen, so Norbert Hansen, der die Stände managt. Damit, flicht Heinz Nientied ein, sei der Handorfer Herbst ja auch entstanden: „Das war damals die Attraktion.“

Kulinarisches am Petronilla- und Hugo-Pottebaum-Platz

Handwerk erleben kann man in der Seilerei. Eine Premiere hat ein „Weinakademiker“, nämlich Kurt Fallnit aus Greven mit seinem mobilen Weinstand. Das Kulinarische konzentriert sich diesmal wegen Baustellen auf den Petronilla-Platz und den Hugo-Pottebaum-Platz.

Dabei sind auch Sebastian Bussmeyer mit einem Fisch stand und nigerianische Köst lichkeiten von Felix Ike, dem es im Vorjahr gefallen zu haben scheint. Ebenfalls zum zweiten Mal dabei: „Spirit of the Highlands“ mit Whiskey.

220 Flohmarktstände

Geblieben ist das Interesse am Flohmarkt. Zwei Bereiche mit etwa 220 Ständen gibt es. Groß ist auch das Bewegungsangebot. Der TSV Handorf bietet nicht nur eine Hüpfburg, sondern auch ein sieben Meter langes Fußball-Billard.

Zum Bungee-Jumping lädt das Tankstellen-Gelände, an der Handorfer Stra ße/Werseaue lockt ein Wasserbecken, in dem man sich im Inneren großer Kunststoff-Kugeln be wegen kann. Wer sich lieber fahren lässt, nutzt die elektrische Bimmel bahn im Bereich Dorbaumstraße/Kirschgarten. Oder das Karussell.

Shuttleservice geplant, Ordnungsamt kontrolliert

Fahren lassen, und zwar von einem Parkplatz an der Hobbeltstraße, kann man sich auch mit einem Shuttle-Service. Hinzu kommt eine Pferdekutsche an der Sudmühlenstraße. Vom Westen her steuert man zum Parken die Sudmühlenstraße an, vom Osten die Hobbeltstraße. Einige Bereiche sind für Pkw gesperrt. Nach Problemen 2018 ist diesmal das Ordnungsamt präsent.

Fahrräder sind nicht nur Angelika Schwakenbergs Tipp für die Anreise, es gibt auch einen Markt für gebrauchte Räder. Promis radeln für einen guten Zweck am Stand von 2-Rad-Hansen – darunter Romy Dircks, Türmerin Martje Saljé, Polizeipräsident Hajo Kuhlisch und Spieler des SC Preußen.

Livemusik auf drei Bühnen

Livemusik gibt es auf drei Bühnen: Mit der Band „Lovin The Sun“, den Dandys und mit Juan Carlos Sabater. Der spielt nahe des Hofs zur Linde, wo ein Stand ganz auf „Oktoberfest“ getrimmt ist.