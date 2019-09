Tierpräparat: Eine Kuh als Herausforderung

Ein so großes Tier lebensecht, mit kurzem Fell und in diesem Fall noch liegend darzustellen, sei für jeden Präparator eine große Herausforderung, heißt es in einer Pressemitteilung des LWL. Die Kuh ist das größte Objekt der neuen Sonderausstellung „Beziehungskisten – Formen des Zusammenlebens in der Natur“ ab dem 25. September.

Auf 560 Quadratmetern lernen Besucher das Miteinander, Gegeneinander und Nebeneinander in der Natur kennen. Museumsgäste können die Vielfalt des Zusammenlebens von Insektenstaaten über Parasiten und der Funktion von Vogelschwärmen bis hin zu lebenswichtigen Bakterien im menschlichen Körper entdecken.

In der Ausstellung soll mit der Dermoplastik gezeigt werden, wie Kühe und Bakterien in einer Gemeinschaft leben. „Die Symbiose mit den Bakterien hilft der Kuh bei der Verdauung“, sagt Ausstellungsmacherin Dr. Michaela Klösener. „Nur durch diese Bakterien und ihren besonderen Verdauungstrakt können sich die Wiederkäuer von Gras ernähren.“

Hilfe aus München

Von den ersten Handgriffen Anfang März bis zur fertigen Tier-Dermoplastik dauerte es gut sechs Monate. Um eine Dermoplastik herzustellen, brauchen Präparatoren das Fell des Tieres und für das Innere einen Modellkörper. Außerdem werden anatomische Kenntnisse benötigt, die durch Fotomaterial und Beobachtung lebender Tiere ergänzt werden.

Bei der Erstellung half Sato Dieter Schön vom „Museum Mensch und Natur“ in München. Den Kopf der Kuh mit all seinen Feinheiten hat die Präparatorin in Originalgröße selbst modelliert.