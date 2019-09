Umstellung ab Januar: Wertstofftonne löst Gelben Sack ab

Für Krähen und Katzen brechen ab 1. Januar 2020 schlechte Zeiten an. So zumindest orakelt der Chef der städtischen Abfallwirtschaftsbetriebe (AWM) augenzwinkernd. Im Übrigen blickt Patrick Hasenkamp der lange vorbereiteten Einführung der neuen Wertstofftone in Münster zuversichtlich entgegen. Sie löst zum Jahreswechsel den Gelben Sack ab, der in der Vergangenheit häufig Quell von Unerfreulichem war.

Insgesamt 50.000 neue Tonnen werden ab Oktober nach und nach im Stadtgebiet verteilt. Sie bilden künftig mit Restmüll-, Bio- und Papiertonne ein Quartett. Ob die neuen Gefäße nun einen melonengelben Deckel haben, wie die AWM meinen, oder doch eher einen orangefarbenen, mag kaum eine Rolle spielen: Entscheidend ist, dass künftig mehr Wertstoffe wiederverwendet werden, heißt es von den AWM- Verantwortlichen.

Schließlich soll in den neuen Tonnen nicht nur Verpackungsmaterial, das bis Ende 2019 noch im Geleben Sack entsorgt wird, landen. Zusätzlich können Abfälle aus Metall, Kunststoff und sogenannte Verbundstoffe darin entsorgt werden.

Pilotprojekt mit positivem Ergebnis

Der Einführung der Wertstofftonne ist 2012 ein Pilotprojekt in Hiltrup sowie in Teilen von Kinderhaus und Gievenbeck vorausgegangen – mit positiven Ergebnissen, wie AWM-Chef Hasenkamp unter Verweis auf eine repräsentative Umfrage untermauerte. Dabei hatten sich fast 74 Prozent der Befragten für die Einführung der Wertstofftonne anstelle des unbeliebten Gelben Sacks ausgesprochen. „Was lange währt, wird endlich gut“, kommentierte Nachhaltigkeitsdezernent Matthias Peck die Vorlaufzeit.

Nach langwierigen Verhandlungen mit den Dualen Systemen, die für die Entsorgung der Verkaufsverpackungen zuständig sind, hat man das Stadtgebiet gemäß dem anteiligen Aufkommen der verschiedenen Müllarten aufgeteilt: Die Abfallwirtschaftsbetriebe fahren demnach die Wertstofftonnen im Bereich innerhalb der Ringe sowie in der Aaseestadt ab, das übrige Stadtgebiet übernimmt das Entsorgungsunternehmen Remondis.

Zum Nulltarif kommt die Wertstofftonne nicht: Pro Einwohner und Jahr rechnen die AWM mit einer Gebührenerhöhung zwischen 2,50 und drei Euro. Eine vierköpfige Familie würde also mit bis zu zwölf Euro zusätzlich belastet. Von einer „überschaubaren Gebührenanpassung“ spricht in diesem Zusammenhang SPD-Ratsherr Ludger Steinmann, der dem AWM-Betriebsausschuss leitet. Er sieht in der Tonne ein Erfolgsmodell.