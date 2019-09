Andere Kulturen erfahren

Ein Praktikum bei einem Unternehmen in Peru oder ein Freiwilligendienst in Mexiko – das ist für viele Jugendliche ein Traum, bei dessen Verwirklichung die Organisation „AIESEC“ helfen möchte. „Letztes Semester haben wir 80 junge Menschen vermittelt“, erklärt Marvin Elders. Er ist Vorstandsvorsitzender des münsterischen Büros und war selbst Praktikant in einem brasilianischen Start-up. Die Zahl ist ein deutschlandweiter Rekord, kein anderes Stadt-Büro vermittelte so viele Auslandsreisen. Die Ziele: Brasilien, Mexiko, Italien und Ägypten.

„Wir haben Kooperationen mit verschiedenen Start-ups, aber auch mit großen Firmen wie Bosch und BMW“, sagt Elders. Er weiß: „Kleine Firmen benötigen bei ihren Praktikanten nicht so viel Vorerfahrung, bei den gro ßen kann das Praktikum aber auch bis zu zwei Jahre gehen.“

Kooperationen gibt es neben Ländern in Südamerika auch mit Rumänien, Italien, Ägypten und Indien. Jugendliche zwischen 18 und 30 Jahren sollen so die Möglichkeit bekommen, Auslandserfahrung zu sammeln, ein Studium ist nicht zwingend erforderlich. „Bei Praktika führt die Firma in dem jeweiligen Land per Internet ein Bewerbungsgespräch“, sagt Elders. „Gerade Freiwilligendienste benötigen aber keine großen Vorerfahrungen.“

Betreut werden die Jugendlichen von sogenannten Buddys, die sie in der Heimat und im Ausland unterstützen. Ein Info-Wochenende soll auf die Eindrücke vorbereiten.

In der Vermittlungsgebühr sind weder Flug noch Visa enthalten, aber „eine Unterkunft wird häufig gestellt, Praktikanten verdienen Geld“, sagt Elders. Mit einer Länge von sechs bis acht Wochen ist die Reisezeit dafür auch deutlich kürzer als bei einem regulären Auslandsjahr.

Trotz der kürzeren Zeit hat Elders bei seinem Praktikum in Brasilien viel erlebt: „Ich habe als Programmierer für ein kleines Start-up in Vitória gearbeitet und war auch in Rio. Ich hatte dann einen Kulturschock – aber erst, als ich wieder in Deutschland war“, erinnert er sich lachend. Seitdem arbeitet er neben dem Studium der Wirtschaftsinformatik ehrenamtlich bei der Organisation und will den interkulturellen Austausch fördern.

Denn egal ob Praktikum oder Freiwilligendienst: Das Kennenlernen der fremden Kultur ist in den verschiedenen Ländern ein Muss.