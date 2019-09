Die ersten fünf Minuten ist Clov damit beschäftigt, Fensterrahmen an die Wand zu kleben, während Hamm auf einem Stuhl sitzt und leise vor sich hin schnarcht. Durch diese Fenster wird er später die Welt draußen beobachten, obwohl es eigentlich nichts zu sehen gibt. Man muss sich Clov dabei als eine Art Knecht vorstellen und Hamm als seinen Herrn, beide gestrandet in eine Raum irgendwo im Nichts. Und was sie zu verhandeln haben, scheint genauso sinnlos zu sein wie die Tatsache, dass es sie überhaupt gibt.

Samuel Becketts „Endspiel“ wird gemeinhin der Sparte Absurdes Theater zugerechnet. Und dort verortet es auch Max Claessen in seiner Inszenierung im U2, mit der das Theater Münster am Donnerstag die neue Spielzeit eröffnete. Knapp 90 Minuten lang erlebt das Publikum einen Dialog zweier alter Herren, die sich nichts zu sagen haben, ohneeinander aber scheinbar nicht sein können. Zwar spricht Clov, der Knecht, öfter davon, dass er Hamm, seinen Herrn, jetzt verlassen werde, steht dann aber immer wieder auf der Matte, wenn dieser ihn mit seiner Trillerpfeife aus den Kulissen ruft.

Es ist ein groteskes Abhängigkeitsverhältnis zwischen den beiden. Hamm ist lahm und blind, hat aber den Schlüssel zur Speisekammer. Aber nicht nur deshalb bleibt Clov bei ihm. Er wüsste auch gar nicht, wohin er gehen sollte. Denn außer dem klaustrophobischen Raum, in dem er mit seinem Herrn haust, scheint es nichts mehr an Welt zu geben. Das macht das „Endspiel“ in gewisser Weise auch zu einem Endzeitstück. Aber nicht zu einem, das mahnt, sondern eher zu einem, das jegliches Sein als sinnlos erklärt. Eine „Parodie auf den Existenzialismus“ hatte Adorno es genannt.

Das mit der Parodie nimmt Claessen wörtlich. Man sieht Frank-Peter Dettmann als Clov tollpatschig gegen Wände rennen, während Wilhelm Schlotterer als Hamm grimassierend mit einer Handpuppe spricht, die seinen Vater darstellen soll. Richtig überzeugen können sie damit allerdings nicht, zumal die Komik oft recht abgegriffen, mitunter sogar klamaukig daherkommt. Freilich kann man aus absurdem Theater auch etwas Lustiges machen. Aber nicht, indem man ihm einfach komödiantische Elemente überstülpt. Denn dadurch entsteht eine formale Ebene, die der inhaltlichen nicht gerecht wird. Und man muss gar kein großartiger Verehrer von Beckett sein, um sich daran zu stoßen.