Münster -

Die Bühne ist düster, die Stimmung verhalten. Eine Frau sitzt auf dem Sofa und blättert gelangweilt in einer Illustrierten, während ein Mann aus einem überladenen Einkaufswagen eine Kanne pechschwarzen Kaffees hervorkramt und sich eine Tasse eingießt. Geredet wird nicht in der Eingangsszene von „Mythobarbital – Fall of Titans“, mit dem die belgische Theatergruppe Abattoir Fermé am Freitag die Saison im Pumpenhaus eröffnete. Und auch später fällt in dem 75-minütigen Stück kein Wort. Dafür gibt es Bilder von albtraumhafter Schönheit.