Mit offenem Visier in die Zukunft

Das Verfahren für ein neues Grundsatzprogramm der Bundes-CDU, ein Antrag mit Sprengkraft, die Wahl der Delegierten für den Bezirksparteitag – das waren nur drei der Programmpunkte bei der Kreismitgliederversammlung der CDU Münster.

Dann war da noch die erste öffentliche Stellungnahme der Kreisverbandsvorsitzenden Sybille Benning, die bereits im Vorfeld erklärt hatte, im November nicht mehr für dieses Amt kandidieren zu wollen – die Versammlung der Christdemokraten hatte wahrlich genug Programm geboten.

Und doch stand an diesem Nachmittag alles im Schatten des Gastes Ralph Brinkhaus, dem Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, der nach Münster gekommen war und seine Zuhörer mit viel Eloquenz und Charme auf seine Seite zog. Nur ein einziges Mal versprach sich Brinkhaus.

Sybille Benning fasste sich kurz. In nur wenigen Sätzen erklärte sie, dass sie nicht mehr für den Kreisvorsitz kandidieren wolle, weil hinsichtlich der Kommunalwahl 2020 für dieses Amt jemand nötig sei, der die anstehenden Aufgaben „mit ganzer Kraft“ angehen könne. Sie dagegen wolle den Wahlkampf zwar unterstützen, ihre politische Arbeit aber auf ihr Mandat in Berlin richten, äußerte die Bundestagsabgeordnete.

Für Gesprächsstoff sorgte derweil ein Antrag der Ortsunion Gremmendorf, die sich eine Erhöhung der Lohngrenze bei Minijobs auf 800 Euro auf die Fahnen geschrieben hat. Aufgrund zahlreicher Einwände wurde eine Entscheidung darüber vertagt.

Spannend wurde es, als Ralph Brinkhaus die Bühne betrat – jedenfalls für kurze Zeit. „Ich bin lieber da unten bei Ihnen als hier oben“, sprach Brinkhaus und gesellte sich näher zu seinen Zuhörern.

Was folgte, war wie eine nachträgliche Begründung für Bennings zuvor geäußerte These, dass Brinkhaus zwar überraschend ins Amt gekommen, dort aber eingeschlagen sei. Der 51-jährige Brinkhaus gab einige persönliche Einblicke in die große Koalition in Berlin preis.

Die ehemalige SPD-Vorsitzende Andrea Nahles etwa habe er für ihre Verlässlichkeit – „ein hohes Gut“ – geschätzt. Die SPD gleichwohl sei derzeit stark mit sich selbst beschäftigt, was die Arbeit in Berlin nicht erleichtere.

„Die SPD verschiebt sich nach links“, urteilte Brinkhaus und machte deutlich, dass er das zwar für recht und billig halte, für die CDU aber nicht infrage komme, dass damit auch die „Architektur der Koalition“ nach links verschoben werde.

Mehr Zeit aber als auf den Koalitionspartner verwandte Brinkhaus darauf, die Zukunft zu skizzieren. „Die schleichende Gewöhnung an immer schlechtere Wahlergebnisse kann nicht unser Anspruch sein“, gestand der gebürtige Ostwestfale, dass er Formulierungen wie: die CDU sei bei den jüngsten Landtagswahlen mit einem blauen Auge davongekommen, überhaupt nicht schätze.

Immer wieder legte Brinkhaus mit einer Mischung aus gebotenem Ernst und überraschendem Witz den Finger in Wunden. Im gegenseitigen Respekt sei das Land schon einmal besser gewesen, und die Ausgaben für technische Innovationen in Deutschland seien zu gering.

Im Bereich der künstlichen Intelligenz etwa investiere jedes mittelgroße Unternehmen in China so viel wie die Bundesrepublik, ätzte Brinkhaus. Man müsse mehr über eine Renaissance der Wirtschaftspolitik und die Fesseln des Datenschutzes reden, brauche eine robustere Verteidigungspolitik und könne nur als Europa auf Augenhöhe mit den USA und China agieren. „Wir müssen raus aus der Komfortzone“, so Brinkhaus.

Trotz dieser Mahnungen: Brinkhaus will Lust auf Zukunft machen, mahnt aber gleichzeitig Realismus an. Es lägen viele Probleme – und hier musste sich Brinkhaus das eine Mal korrigieren – „sagen wir besser Herausforderungen“ vor Deutschland. Das, so Brinkhaus, seien eher keine konjunkturellen, sondern vor allem strukturelle Herausforderungen.