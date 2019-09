Physik kann sehr unterhaltsam sein und zudem helfen, die Heldentaten von James Bond besser zu verstehen. Wer‘s nicht glaubt, muss sich einen Vortrag von Professor Dr. Metin Tolan anhören. So macht Physik Spaß: witzig verpacktes Wissen.

Aus Stunts zieht Tolan Formeln und ermüdet nicht, Zahlen zu ändern, bis es passt. Da macht es Freude und weckt Begeisterung, Höchstleistungen auf Formeln heruntergerechnet zu bekommen und dann eventuell doch zu erfahren, was unmöglich ist.

Die Apothekerkammer und Apothekerstiftung Westfalen-Lippe hatten am Samstag zu ihrem zwölften Vortrag seit Bestehen in den Erbdrostenhof eingeladen. 170 Zuhörer lockte „Geschüttelt, nicht gerührt: James Bond im Visier der Physik“.

Humorvoll begann es schon vor der Tür – ein Stelzen-Security-Posten überprüfte die Eintrittskarten. Kammerpräsidentin Gabriele Regina Overwiening erinnerte bei ihrer Begrüßung an vorherige Vorträge über Glück, Schönheit, Lächeln oder Lebenserwartung. Sie sprach von Projekten, die von der Stiftung gefördert werden und kündigte bereits den Vortrag fürs nächste Jahr an, dann zum Thema Europa und EU.

Für die nächsten 90 Minuten übernahm Tolan das Wort – was er mit vielen Filmausschnitten bereicherte. Er begann mit Bonds Erfinder und der Biografie des Agenten, erinnerte an die Schauspieler und kündigte an, dass es nächstes Jahr im April einen neuen Bond-Film geben wird.

Er zeigte Verfolgungsjagden, die er gründlich analysiert hatte. Und er begründete anhand von Formeln, wie es möglich ist, von einer Klippe zu stürzen und in ein fallendes Flugzeug zu steigen, wie ein Auto per Rampe einen Fluss überqueren kann, eine Magnetuhr funktionieren mag und widmete sich dem Rühren des geliebten Bond-Cocktails, den es anschließend für alle Zuhörer im Foyer gab.

Das Navigieren des Autos von Rampe zu Rampe über den Fluss sei kein Problem, wenn Gewichte gleich verteilt, also Lenker und Fahrer mittig sitzen und der Wagen mit zirka 65 Stundenkilometern auf die Rampe fährt. Auf Krokodilsrücken übers Wasser laufen geht ebenfalls, hat ein Stuntman für den Bondfilm ja auch geschafft. Nur die physikalische Erklärung der Magnetuhr Bonds deckte auf, das dies physikalisch unmöglich sei.

Für den unterhaltsamen Vortrag bekam Tolan von Overwiening die Zutaten zum Selbermixen für Wodka Martini überreicht. Wer den Vortrag verpasst hat, aber mehr erfahren möchte: Die physikalische Aufschlüsselung der Tricks gibt es auch in Buchform von Tolan.