Vortrag im LWL-Planetarium am Dienstag

Münster -

Heutzutage läuft nichts mehr ohne Computer. Neben einigen Bequemlichkeiten, die das eigene Denken auf ein Minimum reduzieren, leisten die Rechner dabei auch wertvolle Beiträge für Wirtschaft, Wissenschaft und Co. Dass sich Menschen allerdings schon in der Antike einer Art Computer bedienten, zeigt ein Vortrag am Dienstag (17. September) im LWL-Planetarium.