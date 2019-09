Carla Reemtsma ist 21 Jahre alt und studiert in Münster Politik und Wirtschaft an der WWU. Sie ist eine derjenigen, die von Anfang an in Münster die Schüler- und Studierendendemos "Fridays for Future" für einen besseren Klimaschutz mitorganisiert haben. Schon länger in der Umweltbewegung aktiv, startete sie „Fridays for Future“ in Münster, nachdem sie im Dezember 2018 das Video der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg auf der UN-Klimakonferenz in Kattowitz gesehen hatte. Mittlerweile ist sie auch bundesweit eines der „Gesichter“ der Bewegung.