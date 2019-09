Münster -

Von Dirk Anger

Wer trägt in Zukunft die Verantwortung beim Messe- und Congress-Centrum (MCC) Halle Münsterland? Wenn es nach der Empfehlung des Aufsichtsrats geht, soll die bisherige Geschäftsführerin Dr. Ursula Paschke weiter am Ruder bleiben – zumindest in den nächsten drei Jahren bis zum Erreichen ihres Renteneintrittsalters. In der Aufsichtsratssitzung am vergangenen Freitag hat sich nach Informationen unserer Zeitung nämlich eine Mehrheit für eine Vertragsverlängerung mit Paschke ausgesprochen.