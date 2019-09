Die Bauernfamilien in Münster machen Landwirtschaft mit richtig viel Herz. In vielen Betrieben steht dabei die Arbeit mit den Tieren im Vordergrund, heißt es in einer Pressemitteilung des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes. Dabei gilt: Die Haltung von Nutztieren ist ein sensibler Bereich in der Landwirtschaft. Deshalb hatten sich 13 münsterische Familienbetriebe mit Schweine- und Sauenhaltung, Ferkel- und Kälberaufzucht sowie Geflügel- und Bullenmast kurzerhand entschlossen, am Samstag im Rahmen eines Transparenztages Einblicke in die Tierhaltung zu geben.

„Wir haben uns entschlossen, im gesamten Stadtgebiet landwirtschaftliche Betriebe mit Tierhaltung zu öffnen, um transparente und offene Einblicke in unsere Ställe zu geben. Unsere Eindrücke wurden dabei weit übertroffen, die teilnehmenden Landwirte haben sich über intensive Gespräche und Diskussionen im Stall sehr gefreut“, blickt Susanne Schulze Bockeloh, Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes, auf den Transparenztag zurück. „Beim Transparenztag hatten wir eine tolle Gelegenheit, mit interessierten Münsteranern ins Gespräch zu kommen und Sichtweisen über moderne Tierhaltung und Landwirtschaft durchaus auch kritisch zu beleuchten.“

Mehrere Hundert Besucher seien der Einladung des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes gefolgt und haben demnach die Tierhalter besucht. In diesem Zuge hatten die Besucher die Gelegenheit genutzt, einen Blick in die offenen Ställe zu werfen.

Die teilnehmenden Höfe stehen nach eigenen Angaben für die klassische Landwirtschaft und sind gängige Familienbetriebe, wie sie im Münsterland typisch sind, so der Verband.

Diverse Höfe stehen bei Interesse auch im Alltag für Hofbesuche gerne zur Verfügung.

Informationen dazu gibt es unter www.bauernhof.net/hof-finden.