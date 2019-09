Münster -

Am Sonntag sind die Auszeichnungen für den Ehrenamtspreis des Bistums Münster verliehen worden, der mit zusammen 10 000 Euro dotiert ist. Bischof Felix Genn und Beatrix Bottermann, stellvertretende Vorsitzende des Diözesankomitees der Katholiken, würdigten laut einer Pressemitteilung des Bistums Münster während eines Festakts in den Räumen von „Kirche und Leben“ in Münster die Preisträger.