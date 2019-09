Das Bauen mit Holz, ökologische Dämmstoffe und der Einsatz erneuerbarer Energien zum Heizen und zur Stromerzeugung erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, heißt es in einer Pressemitteilung. Doch die Auswahl fällt in Anbetracht der breiten Angebotspalette nicht immer leicht. Deshalb lädt die städtische Koordinierungsstelle für Klima und Energie am Montag (23. September) von 16 bis 18 Uhr zum Informationstag im Handwerkskammer-Bildungszentrum Münster, Echelmeyerstraße 1, ein.

Nach zwei Kurzvorträgen zum kostengünstigen und klimafreundlichen Heizen und dem intelligenten Einsatz von Photovoltaik für das Elektroauto findet eine Führung durch das Demonstrationszentrum Bau und Energie statt. Das in Deutschland einmalige Informations- und Kommunikationsforum stellt zukunftssicheres und nachhaltiges Bauen und Sanieren von Gebäuden an Beispielen anschaulich dar.

Um eine Anmeldung per Mail an klimaschutz@stadt-muenster.de oder unter ’ 02 51/4 92 67 04 wird gebeten. Es steht eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung. Die ersten zehn Personen, die sich für diese Veranstaltung anmelden, erhalten zusätzlich einen Gutschein im Wert von 60 Euro für eine kostenlose Energieberatung im eigenen Haus durch die Verbraucherzentrale. Infos gibt es im Internet unter www.klima.muenster.de .