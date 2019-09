Münster -

Die Idee der Volkshochschule feiert in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag. Das wird am Freitag (20. September) bundesweit und damit auch in Münster gefeiert. Die hiesige VHS zeigt ab 17 Uhr im Aegidiimarkt, was sie alles zu bieten hat und was die aktuellen Trends in Sachen Weiterbildung sind.