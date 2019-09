"In ihrer Vernehmung gab die 67-Jährige an, dass sie gemeinsam mit der 38-Jährigen die Explosion geplant und herbeigeführt habe", erläuterte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt am Donnerstag. "Sie seien aber davon ausgegangen, dass Unbeteiligte nicht zu Schaden kommen." Die 38-jährige Bewohnerin des Hauses befindet sich weiterhin in einer Spezialklinik. Sie ist nicht vernehmungsfähig. Der Brandort ist beschlagnahmt und wird am heutigen Donnerstag durch Experten der Polizei untersucht.

"Das Gebäude ist so stark beschädigt, dass eine Einsturzgefahr besteht", erklärte der Leiter der Mordkommission Kriminalhauptkommissar Joachim Poll. "Das macht die Suche nach Spuren besonders kompliziert."

Die Staatsanwaltschaft Münster wird am Donnerstag beim Amtsgericht den Erlass eines Haftbefehls wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion mit versuchter Todesfolge beantragen. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweis:

Der Pressekodex sieht vor, dass über Suizide oder Suizidversuche zurückhaltend berichtet wird. Dies gilt insbesondere für die Nennung von Namen und die Schilderung näherer Begleitumstände. Grund für die Zurückhaltung ist die hohe Nachahmerquote nach jeder Berichterstattung über Selbsttötungen. Daher halten wir uns mit Details über den Vorfall zurück.

Wenn Sie sich selbst betroffen fühlen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge . Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die schon in vielen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen konnten. Ergänzend können Sie das Angebot der Krisenhilfe Münster (0251-519005) in Anspruch nehmen und dort bis zu zehn kostenlose persönliche Beratungstermine vereinbaren.