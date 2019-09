Der Veranstalter des „Parking Day“, mit dem am Freitag der Hansaring und damit fast das gesamte Viertel dort schachmatt gesetzt werden, wohnt in ausreichender Entfernung zum Versammlungsort. Dagegen hat mittendrin der Orthopäde und Sportmediziner Dr. Ulrich Frohberger seine Praxis.

Aber die Lingener Straße ist mit Autos am Freitag nicht zu erreichen, beklagt Frohberger unter Verweis auf eine entsprechende Auskunft der Polizei. „Ich muss den Schmerzpatienten, die absolut ohne Auto nicht kommen können, absagen“, bedauert der Mediziner.

Keine Rücksicht

Mit dem Lahmlegen der Verkehrsader soll die Umverteilung des öffentlichen Raums propagiert werden. Er sei persönlich erschrocken, dass auf behandlungspflichtige Patienten keine Rücksicht genommen werde – „ein nicht adäquater Aspekt als Nebenwirkung der Aktion“.

Mehreren Schmerzpatienten müsse er am Freitag absagen; von rund zehn spricht Frohberger, die auf Injektionen, Infusionen oder ähnliches angewiesen seien. „Wenn man bedenkt, wie wenig Termine es bei Orthopäden gibt“, handele es sich für diese Menschen um einen „ziemlichen Kollateralschaden“.

Finanzielle Einbußen

Von seinen eigenen wirtschaftlichen Einbußen wolle er gar nicht sprechen, so Frohberger, dessen acht Beschäftigte am Freitag ungewollt wohl weniger zu tun haben dürften. „Parking Day“-Veranstalter Rainer Bode verspricht am Donnerstagnachmittag: „Not- und Pflegefälle kommen durch.“ Man werde nach einer Lösung suchen.