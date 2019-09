An jeder Ecke ein bisschen Kultur

Ausstellung beim B-Side-Festival 1/48 Peter Wendebourg Foto: Gerhard H. Kock

Peter Wendebourg Foto: Gerhard H. Kock

Peter Wendebourg Foto: Gerhard H. Kock

Lena Dues "Trinkhalle" Foto: Gerhard H. Kock

Lena Dues "Trinkhalle" Foto: Gerhard H. Kock

Lena Dues "Trinkhalle" Foto: Gerhard H. Kock

Lena Dues "Trinkhalle" Foto: Gerhard H. Kock

Lena Dues "Trinkhalle" Foto: Gerhard H. Kock

Lena Dues "Trinkhalle" Foto: Gerhard H. Kock

Lena Dues "Trinkhalle" Foto: Gerhard H. Kock

Lena Dues "Trinkhalle" Foto: Gerhard H. Kock

Lena Dues "Trinkhalle" Foto: Gerhard H. Kock

Lena Dues "Trinkhalle" Foto: Gerhard H. Kock

Lena Dues "Trinkhalle" Foto: Gerhard H. Kock

Lena Dues "Trinkhalle" Foto: Gerhard H. Kock

Lena Dues "Trinkhalle" Foto: Gerhard H. Kock

Lena Dues "Trinkhalle" Foto: Gerhard H. Kock

Lena Dues "Trinkhalle" Foto: Gerhard H. Kock

Lena Dues "Trinkhalle" Foto: Gerhard H. Kock

Lena Dues "Trinkhalle" Foto: Gerhard H. Kock

Illustratorengruppe „Illustre Runde“ im Prütt Foto: Gerhard H. Kock

Illustratorengruppe „Illustre Runde“ im Prütt Foto: Gerhard H. Kock

Illustratorengruppe „Illustre Runde“ im Prütt Foto: Gerhard H. Kock

Illustratorengruppe „Illustre Runde“ im Prütt Foto: Gerhard H. Kock

Illustratorengruppe „Illustre Runde“ im Prütt Foto: Gerhard H. Kock

Illustratorengruppe „Illustre Runde“ im Prütt Foto: Gerhard H. Kock

Illustratorengruppe „Illustre Runde“ im Prütt Foto: Gerhard H. Kock

Illustratorengruppe „Illustre Runde“ im Prütt Foto: Gerhard H. Kock

Mark Erik Tockloth am Deutschen Architekturverlag Foto: Gerhard H. Kock

Mark Erik Tockloth am Deutschen Architekturverlag Foto: Gerhard H. Kock

Dario Ronge „faces/phases“ in Raphaels Eismanufaktur Foto: Gerhard H. Kock

Dario Ronge „faces/phases“ in Raphaels Eismanufaktur Foto: Gerhard H. Kock

Dario Ronge „faces/phases“ in Raphaels Eismanufaktur Foto: Gerhard H. Kock

Dario Ronge „faces/phases“ in Raphaels Eismanufaktur Foto: Gerhard H. Kock

Robert Pogarell im Balaklava Tattoo Foto: Gerhard H. Kock

Robert Pogarell im Balaklava Tattoo Foto: Gerhard H. Kock

Yochanan Rauert "Eternal Ephemereal" im Balaklava Tattoo Foto: Gerhard H. Kock

Yochanan Rauert "Eternal Ephemereal" im Balaklava Tattoo Foto: Gerhard H. Kock

Yochanan Rauert "Eternal Ephemereal" im Balaklava Tattoo Foto: Gerhard H. Kock

Yochanan Rauert "Eternal Ephemereal" im Balaklava Tattoo Foto: Gerhard H. Kock

Leo Namislow im Balaklava Tattoo Foto: Gerhard H. Kock

Leo Namislow im Balaklava Tattoo Foto: Gerhard H. Kock

Leo Namislow im Balaklava Tattoo Foto: Gerhard H. Kock

Leo Namislow im Balaklava Tattoo Foto: Gerhard H. Kock

Hans-Dirk Schäfer an der Apotheke Hafen-Neustadt Foto: Gerhard H. Kock

Hans-Dirk Schäfer an der Apotheke Hafen-Neustadt Foto: Gerhard H. Kock

Hans-Dirk Schäfer an der Apotheke Hafen-Neustadt Foto: Gerhard H. Kock

Hans-Dirk Schäfer an der Apotheke Hafen-Neustadt Foto: Gerhard H. Kock

Auf Wänden, an Schaufenstern, in Läden finden sich die Arbeiten. Ein Schwerpunkt ist Balaklava Tattoo am Hansaring 67. Hier findet sich zum Beispiel Leo Namislow. Bemerkenswert nicht nur seine farbstarke Malerei mit dem Suppenlöffel, sondern auch seine Zeichnungen: Der Essener setzt den Stift an und zeichnet (eine Stunde lang, ohne abzusetzen!) gleichsam mit einer Lebenslinie komplexe Wimmelbilder zum Beispiel voller Gesichter, in denen sich spiegelverkehrt das Wort Empathie findet, „weil Menschen miteinander verbunden sind“.

Yochanan Rauert versucht, der ewigen Flüchtigkeit ein Schnippchen zu schlagen. Seine Serie „Eternal Ephemereal“ zeigt vollfarbige Video-Drucke abstrakt arrangierter Fernsehbilder. Diese Fernsehbilder speist er mit Scans oder Kamerabildern, experimentiert mit den bewegten Formen, um dann aus dem ewigen Fluss der Zustände ein Bild herauszudrucken.

Im öffentlichen Straßenraum finden sich ebenfalls zahlreiche Arbeiten. Gemälde von Mark Erik Tocklothi korrespondieren auf den Schaufensterscheiben des Deutschen Architekturverlages mit der Umgebung, wenn sich im Mülleimer-Bild große, bedrohte Bäume des Hansarings spiegeln. Im Prütt-Restaurant stellt sich mit der „Illustren Runde“ gleich eine ganze Gruppe Illustratoren vor. Und Hans-Dirk Schäfer verrätselt mit seinen Fotos in der Hafen-Neustadt-Apotheke Szenen aus dem Hansaviertel.

Die Arbeit „Trinkhalle“ von Lena Dues passt besonders gut in dieses Viertel und diese Zeit, eine Zeit, in der die informationsverarbeitende Industrie und ihre Produkte Menschen vereinzelt, isoliert, als körperliche Wesen entfremdet. Die „Trinkhalle“ war der Seelen-Ort im Pott: Familie, Beichtstuhl, ein Parlament der Straße. Eines ihrer Wahrzeichen: die Ausleger-Fähnchen. Jetzt hängen sie wie eine Mahnung und Wehmut zugleich an Häusern des Hansaviertels, deren Bewohner sich durch Modernisierung bedroht fühlen.