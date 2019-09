Münsters Klimabewegung stößt in neue Dimensionen vor

Es bleibt noch über eine Stunde Zeit, bis sich die Demonstranten um 10 Uhr zum Klimastreik auf dem Prinzipalmarkt treffen, und doch merkt man anhand der vielen Menschen, die sich mit Plakaten aus ihren Vierteln auf den Weg Richtung Innenstadt machen, dass sich an diesem Tag etwas Großes in Münster zusammenbraut.

Wenig später steht fest: Es ist nicht groß, es ist riesig. Über 20 000 Menschen drängen auf den Prinzipalmarkt. Doch dort ist nicht genug Platz für alle. Die Massen reichen bis auf die Rothenburg und Ludgeristraße, in der anderen Richtung bis auf die Salzstraße. „Uns geht es um unsere Zukunft – um nichts weniger“, eröffnet Nando Spicker, Sprecher von „Fridays for Future“, die halbstündige Kundgebung, dann setzt sich der etwa zwei Kilometer lange Demonstrationszug in Bewegung.

„Kohle ist so 1850“

Auf dem Weg vom Prinzipalmarkt über die Salzstraße, die Wolbecker Straße, den Hansaring zurück in die gute Stube der Stadt wird eines ganz deutlich: An Kreativität mangelt es den Teilnehmern nicht. „Opa, was ist ein Eisbär“ steht auf einem Schild, „Kurzstreckenflüge nur für Insekten“ auf einem anderen. Unter den Kostümierten stechen zwei Gruppen heraus: Mitarbeiter des Stadttheaters sind in weiße Anzüge gehüllt, die von Rankpflanzen umschlungen werden. Eine vierköpfige Gruppe um Marina Weisband, ehemaliges Bundesvorstandsmitglied der Piratenpartei, kommt in historischen Gewändern. Dazu ein Plakat mit der Aufschrift: „Kohle ist so 1850“.

Musikalische Unterstützung bekommt die „Singing for Future“-Gruppe, als die Demonstration am Hansaring auf die „Parking Day“-Aktion trifft , die den Zug mit zahlreichen Darbietungen begleitet.

Erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen in der Innenstadt

Doch nicht überall herrscht gute Laune. Während des Aufzuges kommt es in der Innenstadt zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. In manchen Gesichtern von Fahrgästen, die am Hauptbahnhof darauf warten, dass die Busse wieder fahren, spiegelt sich Frust wider. Einige Autofahrer warten über 30 Minuten im Stau. So auch Getränkelieferant Jasper Biesel, der auf der Bahnhofstraße feststeckt. „Fürs Klima warte ich gerne – und bezahlt werde ich auch“, sagt er, während der Pulk an ihm vorbeizieht.

Große Klimademo am 20. September 2019 1/128 Am Freitagmorgen sind tausende Demonstranten auf dem Prinzipalmarkt in Münster zusammenkommen. Foto: Oliver Werner

Sie protestieren gegen die aktuelle Klimapolitik und fordern... Foto: Oliver Werner

...mehr Einsatz für den Klimaschutz. Foto: Oliver Werner

Der Klimastreik am Prinzipalmarkt mal aus einer anderen Perspektive. Foto: (c) H&G Luftaufnahmen

Nach der Auftaktkundgebung zogen die Demonstranten etwa zwei Stunden lang durch Münster. Foto: Oliver Werner

Polizei und Organisatoren zählten mehr als 20.000 Teilnehmer. Foto: Oliver Werner

Mit teils sehr kreativen Plakaten machten die Demonstranten auf ihr Anliegen aufmerksam. Foto: Pjer Biederstädt

Auch die noch relativ neue Gruppe "Christians For Future" war mit dabei. Foto: Pjer Biederstädt

Das Spektrum der Demonstranten war breit. Foto: Pjer Biederstädt

Gegen 10.30 Uhr setzte sich der Demonstrationszug in Gang. Foto: Pjer Biederstädt

Dieses fünf Meter breite Nadelöhr an der Salzstraße zwischen der Dominikanerkirche und der Außengastronomie vor dem Karstadt mussten Tausende Demonstranten passieren. Da zur Zeit Bauarbeiten an der Kirche stattfinden, wurde es noch enger als ohnehin schon. Foto: Pjer Biederstädt

Im Bereich um den Bahnhof kam der Verkehr zum Erliegen. Foto: Pjer Biederstädt

Auch Busse konnten den Hauptbahnhof nicht mehr erreichen. Foto: Pjer Biederstädt

Kreativer Protest: Eine vierköpfige Gruppe demonstriert in historischen Kostümen mit einem Schild auf dem steht: „Kohle ist so 1850“. Mit dabei: Marina Weisband (2.v.r.), ehemaliges Bundesvorstandsmitglied und politische Geschäftsführerin der Piratenpartei. Foto: Pjer Biederstädt

Über etwa zwei Kilometer zog sich der Demonstrationszug durch die Stadt. Foto: Chiara Pas

Diese Gruppe hat Quallen aus Plastikmüll gebastelt. Foto: Chiara Pas

Die Demonstrierenden auf dem Weg durch den Kreisverkehr. Foto: (c) H&G Luftaufnahmen

Am Hansaring, wo parallel der "Parking Day" stattfand, bekamen die Demonstranten musikalische Unterstützung vom Straßenrand. Foto: Chiara Pas

Vor der Bahnunterführung an der Hafenstraße knubbelt es sich. Foto: Chiara Pas

Etwa eine halbe Stunde lang wurde am Mittag auch der Ludgerikreisel für die Demo gesperrt. Foto: Chiara Pas

Gegen 13 Uhr erreichte der Demonstrationszug wieder den Prinzipalmarkt. Foto: Chiara Pas

Dort fand noch die Abschlusskundgebung mit musikalischer Begleitung u.a. von der Band "von Welt" statt. Foto: Chiara Pas

Foto: Pjer Biederstädt

Foto: Pjer Biederstädt

Foto: Pjer Biederstädt

Foto: Pjer Biederstädt

Sehen Sie im Folgenden weitere Bilder der Klimademo in Münster. Foto: Pjer Biederstädt

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Pjer Biederstädt

Foto: Pjer Biederstädt

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: Oliver Werner

Foto: (c) H&G Luftaufnahmen

Foto: (c) H&G Luftaufnahmen

Foto: (c) H&G Luftaufnahmen

Foto: (c) H&G Luftaufnahmen

Foto: (c) H&G Luftaufnahmen

Der ist in puncto Alter deutlich durchmischter als bei den Klimademos zuvor. Diesmal sind mehr Erwachsene dem Aufruf gefolgt. Zu den Älteren gehört Helmut Winkelmann. „Die Daten zeigen, dass die Erde in einem schlechten Zustand ist“, sagt der 78-Jährige. Er findet es vollkommen in Ordnung, dass die Schüler demonstrieren, statt zur Schule zu gehen.

„Als ich 1968 in Berlin gegen den Muff unter den Talaren demonstriert habe, da hab ich auch nicht auf der Schulbank gesessen.“ Lehrerin Ilka Pelke sieht das ähnlich. Sie ist mit der fünften Klasse der Primusschule dabei. Im Unterricht behandelt die Klasse gerade die Themen Nachhaltigkeit und Klimawandel, „ein Thema, das alle angeht“, so die 45-Jährige.