Ziel der Tagung war es, „den Organisationen, Verbänden und Initiativen Wege aufzuzeigen, wie sie zu mehr Anerkennung und Unterstützung durch die Stadtgesellschaft gelangen“, so Organisatorin Andrea Reckfort, Leiterin des kommunalen Integrationszen­trums der Stadt, am Donnerstag.

Über 100 Gruppierungen aus unterschiedlichen Bereichen organisierten sich in Münster in der Integrationsarbeit, erklärte Ömer Lütfü Yavuz, Vorsitzender des Integrationsrates der Stadt. Mit Veranstaltungen und Projekten in Religion, Bildung oder Politik würden sie eine „Brückenfunktion“ zwischen den Migranten und der Mehrheitsgesellschaft einnehmen, so Yavuz.

Berichterstattung kennenlernen

Trotzdem werde darüber von den lokalen Medien zu wenig berichtet, findet Yavuz. Migranten kämen häufig ausschließlich in Zusammenhang mit Kriminalität in die Medien.

Um das möglicherweise zu verändern, konnten die Aktiven in einem von insgesamt drei Workshops die Art und Weise der lokalen Berichterstattung kennenlernen.

Vorurteile abbauen

Doch die Arbeit der Migrantenorganisationen bringen nicht nur den Migranten selbst Vorteile, auch die Einheimischen könnten durch ihr Engagement profitieren, so Yavuz. „Durch unsere Arbeit haben die Einheimischen die Möglichkeit, Vorurteile abzubauen.“

Um mehr Aufmerksamkeit in der Stadtgesellschaft zu erlangen, kämpfe man zudem weiterhin für gemeinsame Räumlichkeiten für die Integrationsarbeit in Münster.