Richtfest auf Schulbauernhof

Der Emshof ist ein Schulbauernhof, der nach den Richtlinien von Bioland ökologisch bewirtschaftet wird. Träger ist der gemeinnützige Verein Emshof e.V. Zum Hof gehören rund acht Hektar Fläche.Auf den Weiden und in den Stallungen leben Bentheimer Landschafe, Angler Sattelschweine, Zweinutzungshühner und zwei Esel. Der Hof ist ausgestattet mit einer professionellen Küche und Essbereich sowie einer auch im Winter nutzbaren Tenne, einem Raum für Kleingruppen, einer Werkstatt sowie Sanitäranlagen und Lagerräumen. Das Angebot richtet sich an Schulklassen und Kitas, Eltern und Kinder sowie Gruppen. Die Inhalte orientieren sich an den jahreszeitlichen Abläufen rund um den landwirtschaftlichen Betrieb.