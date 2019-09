„Kompetenter und kritischer Begleiter“

Nah an der landwirtschaftlichen Praxis, aktuell, unabhängig und meinungsfreudig. Das erklärt aus Sicht von Chefredakteur Anselm Richard, warum das „Wochenblatt für Landwirtschaft für Landwirtschaft und Landleben“ auch im 175. Erscheinungsjahr einen ungebrochenen Rückhalt in der Landbevölkerung hat. Und dies nicht zuletzt in einer Zeit, in der die Landwirtschaft in einem fortlaufenden Anpassungsprozess jeden Tag gefordert ist.

Von Wolfgang Kleideiter