Noch ist das ehemalige Pebüso-Firmengelände an der Robert-Bosch-Straße ein riesiger Parkplatz . Doch das soll sich bald ändern. Die Städtischen Ausschüsse beraten nun über den Bau einer Kita auf dem Gelände, auf dem außerdem eine Bürobebauung, ein Parkhaus, Freiflächen und ein gastronomisches Angebot geplant sind. Die Kita soll vom Investor CM Immobilien, der auch die Bürobebauung plant, errichtet und von einem freien Träger der Jugendhilfe betrieben werden.

Die Kita soll 30 Betreuungsplätze bieten, davon 20 für Kinder im Alter zwischen zwei und sechs Jahren, zehn für die kleinen Null- bis Dreijährigen.

Die Kita soll die Versorgungsquote mit Betreuungsplätzen im Bereich Berg Fidel verbessern. Sie beträgt derzeit für die unter Dreijährigen 40,4 Prozent und würde nach Fertigstellung der Kita bei 47,6 Prozent liegen. Bekanntlich haben Eltern von über einjährigen Kindern einen rechtlichen Anspruch auf einen Betreuungsplatz. Die Versorgungsquote für die über Dreijährigen erhöht sich durch die neue Kita von 98,1 auf 103 Prozent.

Neben Familien aus dem Bereich Berg Fidel richtet sich , so die Beschlussvorlage, das Kita-Angebot auch an Eltern, die an dem neuen Büro-Standort arbeiten und über die Umgehungsstraße ihren Arbeitsplatz ansteuern werden. Die Kindertagesstätte, die zusammen mit der Bürobebauung errichtet wird, soll voraussichtlich im Februar 2022 in Betrieb genommen werden.