Zum Auftakt sind alle Interessierten zu einem Info-Abend am Donnerstag (26. September) um 18 Uhr in die Bodelschwinghschule, Gutenbergstraße 14, eingeladen. Getragen wird das Projekt von der Stadt Münster und dem Naturschutzbund (Nabu) Münsterland. Neben der Bodelschwinghschule (Stadtmitte) soll auch gemeinsam mit der Eichendorffschule (Angelmodde) und dem Freiherr-vom-Stein-Gymnasium (Gievenbeck) erprobt werden, wie die Vernetzung im Quartier funktionieren kann: Gärtnert die junge Familie von nebenan am Wochenende im Schulgarten? Teilt der Senior von gegenüber sein Wissen mit den Schulkindern über den Anbau von Kartoffeln? Macht die Jugendgruppe aus dem benachbarten Zentrum Ausflüge in den Garten?

Das Projekt wird von der Initiative Bildung für nachhaltige Entwicklung geleitet, in dem die Stadt Münster und der Nabu Münsterland zusammenarbeiten. Finanziert wird es durch die Preisgelder für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis. Ansprechpartnerin ist Sarah Heinlein, Telefon 02 51/4 92-67 50, E-Mail: heinlein@stadt-muenster.de.