Spielerisch und kindgerecht sollten die rund 1000 jungen Gäste und Eltern dabei über die einzelnen Rechte informiert werden. „Wir haben zum Beispiel Fragen von Kindern gesammelt und zu jeder Frage ein entsprechendes Recht gezeigt“, erläutert der Geschäftsführer des Kinderschutzbundes, Dieter Kaiser. Zudem beteiligten sich zahlreiche weitere Organisationen mit eigenen Ständen und Aktionen rund um die Kinderrechte. Sowohl Unicef als auch Amnesty und die Sportjugend trugen so ihren Teil zur Aufklärung bei.

Darüber hinaus feierten die Veranstalter das 30. Jubiläum der UN-Kinderrechtskonvention. Obwohl Deutschland diese auch unterzeichnet hat, gibt es bisher im Grundgesetz noch keinen entsprechenden Passus. Das möchte der Kinderschutzbund ändern, verdeutlicht Kaiser: „Es würde Kindern einen anderen rechtlichen Status garantieren. Ähnliches haben wir bereits mit dem Recht auf gewaltfreie Erziehung geschafft. Aber das ist ein langer Weg.“

Doch die jungen Gäste sollten nicht nur belehrt werden, in erster Linie ging es an diesem Nachmittag um den Spaß. „Kinder sollen bei diesem Fest einfach besonders im Vordergrund stehen und eine gute Zeit haben. Das hier ist Münsters wichtigste Veranstaltung zum Weltkindertag“, meint Kaiser. An den unterschiedlichen Ständen konnte der Nachwuchs daher auch Kartoffelstempel erstellen, Dosenwerfen oder sich sportlich betätigen, während auf der großen Bühne ein vielfältiges Programm geboten wurde. Ob Jongleur, Zauberer oder der Kinderchor Jekiss (Jedem Kind seine Stimme): Die jungen Gäste hatten sichtlich Spaß.