Das ZDF zeigt die Wilsberg-Folge „Ins Gesicht geschrieben“ am 2. November (Samstag) um 20.15 Uhr. Die zweite Episode „Bielefeld 23“ soll erst im Jahr 2020 gezeigt werden. Der genaue Sendetermin ist aber noch offen.

Für die beiden Folgen wurde im Oktober 2018 acht Tage lang und insgesamt 80 Stunden in Bielefeld gedreht. 100 Statisten wirkten in Bielefeld mit. Es folgten noch siebenwöchige Dreharbeiten in Köln und Münster. Ende des Jahres 2018 waren die Folgen schließlich „im Kasten“.

Für Irritationen hatte im Vorfeld die Meldung gesorgt, dass die Schauspielerin Rita Russek, die die Rolle der Hauptkommissarin Anna Springer in der Serie spielt, bei den Dreharbeiten in Bielefeld nicht mitwirkte.