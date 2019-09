Gegenstand des OVG-Verfahrens war ein Biergarten in einem sogenannten allgemeinen Wohngebiet, der unmittelbar an ein Grundstück angrenzt, das mit einem Wohnhaus bebaut ist und in einem reinen Wohngebiet liegt, heißt es in einer städtischen Pressemitteilung. Ein Aufeinandertreffen dieser beiden „Wohngebiets-Typen“ sei ein ungewöhnlicher Einzelfall, da große Bereiche der Innenstadt planungsrechtlich als Misch- oder Kerngebiet festgesetzt sind. In diesen Misch- oder Kerngebieten bestünden im Hinblick auf den von Biergärten ausgehenden Lärm kein so hoher „Abwehranspruch“ wie in reinen und allgemeinen Wohngebieten, so die Stadt.

Nahe am Ruhebereich

Ausschlaggebend für das Urteil des OVG zu „Rick’s Café“ war die Feststellung des Gerichtes, dass der Biergarten bis auf wenige Meter an den Ruhebereich des angrenzenden Wohngrundstücks heranreicht. Bei solchen räumlichen Verhältnissen falle die „besondere Lästigkeit“ der von einer Außengastronomie ausgehenden Geräuschimmissionen in einer Weise ins Gewicht, die die Lärmbelästigung als unzumutbar erscheinen lässt, auch wenn der Geräuschpegel den Immissionsrichtwert noch einhält. Daher sind in solchen Einzelfällen von Gutachtern sogenannte Informations- und Kommunikationszuschläge zu berücksichtigen.