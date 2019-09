Die fünf Nachwuchsmusiker aus Münster konnten sich am vergangenen Samstag in Eutin gegen vier andere Bands durchsetzen und sich somit für die Teilnahme an der International Blues Challenge in Memphis (USA) sowie der European Blues Challenge in Amsterdam (Niederlande) Anfang 2020 qualifizieren, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die jährlich stattfindende German Blues Challenge wird vom Verein Baltic Blues in Eutin organisiert – mit dem Ziel, den Blues-Nachwuchs in Deutschland zu fördern. Neben der Bühnenpräsenz und den musikalischen und stimmlichen Fähigkeiten werden auch die Authentizität und Originalität der Darbietung der teilnehmenden Bands von einer internationalen sechsköpfigen Jury bewertet.

Die fünf Musiker der Bluesanovas konnten am vergangen Samstag in Eutin in allen Punkten überzeugen. Die Band, bestehend aus Melvin Schulz (Gesang), Filipe de la Torre (Gitarre), Philipp Dreier (Schlagzeug), Nico Dreier (Klavier) und Nikolas Karolewizc (Bass) veröffentlichte im Mai dieses Jahres ihr zweites Album „Emergency Call for the Blues“, das dritte Album ist bereits für das Frühjahr 2020 in Planung. Für alle, die „The Bluesanovas“ einmal live erleben möchten: Am 18. Januar spielen die jungen Musiker im Hot Jazz Club.