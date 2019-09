Nachdem sich am vergangenen Freitag laut „Fridays for Future“ 25.000 Menschen auf dem Prinzipalmarkt versammelt hatten, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren, ließ sich Rostek in einem Studio in der Warendorfer Straße ein Tattoo stechen. Dies ziert nun seinen linken Oberarm und zeigt das „Fridays for Future“-Logo sowie das Datum 20. September und die Teilnehmerzahl.

Der große Andrang macht ihm Mut: „Jeder einzelne von euch macht uns Hoffnung, dass wir das Ruder doch noch rumreißen – wir sind die Zukunft“, dankt er allen Beteiligten.