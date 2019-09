Die Aktion des Arbeitskreises fand zum dritten Mal statt, zehn Kindertagesstätten aus Münster nahmen teil. Sie beteiligen sich am Projekt „Kita mit Biss“ und verbanden das tägliche Zähneputzen der Kinder unter anderem mit Singen und Spielen.

Dr. Peter Noch, Schulzahnarzt des Gesundheits- und Veterinäramts Münster, stand ihnen dabei als Zahnarzt „Kai von Putzmichgut“ für Fragen zur Verfügung. Er hatte Unterstützung von der „Hexe Zauberzahn“.

Es sei wichtig, den Kindern zu erklären, welche Lebensmittel ihren Zähnen guttun, und sie dabei zu unterstützen, das regelmäßige Zähneputzen in ihren Alltag zu integrieren, so Noch. Die Zahngesundheit in Deutschland habe sich in den letzten Jahren insgesamt zwar verbessert, allerdings gebe es immer noch zu viele Eltern, die nicht genug Wert auf die Zahnpflege ihrer Kinder legen würden. Deshalb sei es umso wichtiger, auch die Eltern über die Bedeutung guter Zahnpflege zu informieren, ist Noch überzeugt.

Kinder bräuchten abwechslungsreiche Ernährung. Besonders Zucker und Salz sollte man sparsam verwenden, weiß Heike Hagenhoff-Beuse vom Arbeitskreis. Zum Abschluss des Tages gab es für jedes Mädchen udn für jeden Jungen eine gratis Zahnbürste.