Dr. Hans Hoff hat durch sein jahrzehntelanges Engagement vor allem im sozialen Bereich auszeichnungswürdige Verdienste erworben, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Dem 85-jährigen Hiltruper wurde am Mittwoch im Haus der Niederlande im Krameramtshaus das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland überreicht. In einer Feierstunde hob Oberbürgermeister Markus Lewe die Verdienste des Geehrten hervor.

Der ehemalige Diplom-Kaufmann, verheiratet und Vater von drei Kindern, war als Kaufmann tätig und zuletzt als Geschäftsführer beim Aufbau der „Agrar-Genuss-Marketing Nord-rhein-Westfalen e.V.“ beteiligt. Seit 1999 ist er Rentner.

Seit den 1960er Jahren engagiert sich Hoff ehrenamtlich. Damals war er Übungsleiter und Trainer in verschiedenen Sportvereinen und nahm als Prüfer das Deutsche Sportabzeichen ab. Von 1993 bis 1996 sowie von 2001 bis 2004 war Hans Hoff als Schöffe beim Landgericht Münster tätig. Außerdem engagierte er sich von 1998 bis 2008 als Schiedsmann des Bezirks Münster-Hiltrup. Aufgrund seines Alters war eine weitere Wiederwahl als Schiedsmann nach den Bestimmungen für Schiedsleute nicht mehr möglich.

Seit 1999 ist Hoff beim „Senior Experten Service“ (SES) und stellte sein berufliches Wissen und seine Erfahrung aus den Bereichen Controlling, Marketing, Vertrieb und Geschäftsführung weltweit zahlreichen Entwicklungsprojekten zur Verfügung.

Für den Verein „Jugendhilfe direkt“, der benachteiligten Jugendlichen beim Einstieg in die Berufswelt Hilfestellung leistet, erteilte Hoff ehrenamtlichen Unter-richt an der Hauptschule in Hiltrup. Wegen seines Fachwissens sowie seiner praxisnahen Vermittlung wurde er anerkennend als „Experte für alle Fälle“ bezeichnet.