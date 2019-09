Für die nordrhein-westfälische Schulministerin Yvonne Gebauer ist es eine positive Entwicklung: 356 Schulen im Land, so verkündete Gebauer zum Schuljahresbeginn, bieten den Religionsunterricht mittlerweile konfessionsübergreifend an. Vier davon sind münsterische Schulen – und das Annete-Gymnasium ist laut Bezirksregierung eines von vier Gymnasien in NRW, die dem Konzept folgen. Außerdem beteiligen sich drei Grundschulen aus Münster: die neue Grundschule Wolbeck Nord, die Marienschule in Roxel und die Annette-von-Droste-Hülshoff-Grundschule in Nienberge.

Letztere wird den „Kokoru“ – die Abkürzung steht für konfessionell kooperativer Religionsunterricht – praktisch aber erst im nächsten Schuljahr einführen, weil eine dafür notwendige Fortbildung wegen Erkrankung einer Lehrerin nicht zustande kam, wie Schulleiter Michael Kaulingfrecks sagt. Er selbst ist froh, dass die beiden Kirchen den neuen Weg eröffnet haben. Nicht nur, weil das Schulleben in Nienberge ohnehin schon lange ökumenisch geprägt ist, sondern „auch aus ganz praktischen Gründen“, wie Kaulingfrecks erklärt.

Lehrermangel

Der Lehrermangel mache es schwer, in jeder Klasse getrennt katholischen und evangelischen Religionsunterricht anzubieten. „Erstens bleibt mit dem neuen Modell die Klasse zusammen, und das überkonfessionelle Konzept mache es auch leichter, Kinder aus Familien mit nicht-christlicher Religion oder konfessionslose Schülerinnen und Schüler zu integrieren.

Genau so sieht es auch Anette Kettelhoit, die Schulleiterin des Annette-Gymnasiums, wo der „Kokoru“ in der Erprobungsstufe der Klassen fünf und sechs angeboten wird. Nach den Vorgaben des Schulministeriums NRW kann der konfessionell kooperative Religionsunterricht auf Antrag in der kompletten Sekundarstufe 1, also bis zur zehnten Klasse, erteilt werden.

Kooperativ bedeutet, dass katholische und evangelische Lehrkräfte auch am Unterricht beteiligt sind. Die Schulen müssen dafür Konzepte vorlegen.

Vielerorts längst gängige Praxis

Obgleich auch im vergleichsweise immer noch christlich geprägten Münster zunehmend mehr Familien keiner Kirche mehr angehören und Kinder nicht getauft sind, nehmen – zumindest in der Grundschule Nienberge und im Annette-Gymnasium – nahezu alle Kinder am Religionsunterricht teil, so die beiden Schulleiter. Am Gymnasium bröckele die Quote erst in den höheren Jahrgängen, so Kettel­hoit. Für ältere Schüler wird das Fach „praktische Philosophie“ angeboten, erläutert Kettelhoit.

Michael Kaulingfrecks, auch Vorsitzender vom Stadtverband Bildung und Erziehung (VBE) bemerkt, dass an vielen Schulen das Thema Religionsunterricht mit Blick auf fehlende Lehrer schon länger „pragmatisch“, also weitgehend kooperativ gehandhabt worden sei. Insofern folge die nun mögliche Regelung vielerorts einer längst gängigen Praxis.