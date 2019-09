Der Titelsong zur großen Abschiedsgala von Anna Pohl in der Stadtverwaltung stammt von Edith Piaf: „Je ne regrette rien“ wurde am Mittwochvormittag in der übervollen Rüstkammer des Rathauses, wohin zur Verabschiedung der langjährigen Leiterin des Jugendamtes eingeladen worden war, mehrmals angespielt. Und nach dem, was Oberbürgermeister Markus Lewe und Pohls Stellvertreter Bernhard Paschert über die scheidende „GrandeDame“ sagten, muss Pohl, passend zum Piaf-Chanson, wohl nichts bereuen. Lewe hob hervor, dass unter Pohls Leitung die Kinder- und Jugendarbeit in Münster bundesweit eine Vorreiterrolle übernommen habe. Die große Verantwortung des Kinder- und Jugendschutzes in guten Händen zu wissen, war für Lewe, wie er sagte, immer eine große Beruhigung. Bernhard Paschert erinnerte an die ständigen Impulse, die Pohl gab, und würdigte ihre Führungsqualitäten: „Du hast uns in die erste Liga geführt“. Dass die männlichen Mitarbeiter unter Pohl keine kurzen Hosen im Dienst tragen sollten, nahmen sie dafür in Kauf.

Anna Pohl war seit 1976 im Sozialdezernat, dann 20 Jahre an der Spitze des Jugendamts, also insgesamt 43 Jahre bei der Stadt in Diensten, sie hat die Arbeit von fünf Oberbürgermeistern und sechs Dezernenten begleitet. Einige davon waren gekommen, um sie zu verabschieden.

Anna Pohl, Liebhaberin extravaganter Mode und französischer Lebensart, wurde dementsprechend zum Start in ihren Ruhestand beschenkt. Ein Arrangement aus Tüten des Kaufhauses Lafayette, versehen mit Accessoires aus Paris, zeigte mehr als viele Worte, wofür Anna Pohl jetzt mehr Zeit hat. Sie selbst zog ihre Bilanz in aller Kürze: „Es war mir eine Ehre, Und es war eine tolle Zeit. Danke.“