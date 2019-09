Einen kleinen Pelikan aus Papier hat Tina Werzinger von den Zucchini Sistaz gefaltet. „Oder ist es ein Kranich?“Auf jeden Fall kündigt der hübsche Papierflieger einen flotten Abend an, an dem Münsters wunderbares Damen-Trio mit den falschen Wimpern auf der Bühne verzaubern wird.

Münsters fünf Lions Clubs laden am Abend des 1. Novembers zu einer Lions-Benefizgala mit den Zucchini Sistaz in das GOP Varieté-Theater an der Bahnhofstraße ein. Mit dem Erlös vor allem durch den Verkauf der Eintrittskarten (58 Euro) wird der Bau des Pelikan-Hauses gegenüber dem Clemenshospital unterstützt. „Das Pelikan-Haus bietet Angehörigen und Familien von schwer erkrankten Kindern ein Zuhause auf Zeit an“, erläutert Dr. Martina Klein von der Alexianer GmbH.

Schwer erkrankte Kinder und Jugendliche aus ganz Deutschland werden häufig über mehrere Monate im Clemenshospital behandelt. Gerade Familien, die außerhalb Münsters wohnen und hohe Hotelkosten nicht tragen können, sollen im Pelikan-Haus in unmittelbarer Nähe zum Krankenhaus untergebracht werden. Bislang geschieht dies mehr schlecht als recht im alten Pfarrhaus am Düesbergweg. Das soll im kommenden Jahr abgerissen werden und einem Neubau weichen. Das Pelikan-Haus soll zwölf Familien Platz bieten. 2,7 Millionen Euro kostet der Bau des Hauses. „Es ist ein reines Spendenprojekt“, verdeutlicht Klein. 1,1 Millionen Euro sind bislang auf dem Spendenkonto eingegangen. „Das ist wunderbar, reicht aber leider noch nicht“, so die Leiterin des Referats Fundraising der Alexianern.

Neben Unternehmen und Institutionen fühlen sich Münsters Lions Clubs dem Projekt verbunden. „Unser Distrikt-Motto ,Gemeinsam mehr erreichen‘ hat uns zu dem Projekt geführt“, sagt Koordinator Lothar Günzel.

Der Erlös der Lions-Benefizgala ist ausschließlich für das Pelikan-Haus bestimmt. Das bunte Programm beginnt nach einem Sektempfang (18 Uhr) um 19.15 Uhr und wird von der Mezzosopranistin Prof. Annette Koch moderiert. Für die Gäste gibt es ein Drei-Gänge-Menü, den Auftritt der Zucchini-Sistaz und Ausschnitte aus dem aktuellen GOP Varieté-Programm „Station 7“.