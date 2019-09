Auf diesen Tag hatte Nina Vasilnieva lange warten müssen. Angespannt steht die Russin am schmiedeeisernen Tor zum Ehrenfriedhof bei Haus Spital und ergreift dankbar den Arm von Oberbürgermeister Markus Lewe. Die 81-jährige lässt sich zu einer Grabstelle führen. Es ist das Grab des Großvaters. Nikolai Ivanovich Moschaew war als Kriegsgefangener im Oktober 1917 in Münster gestorben. Zuhause wartete seine Frau mit zwei kleinen Töchtern auf Nikolais Rückkehr – es sollte vergeblich sein.

Die Enkelin aus Podolsk bei Moskau ist die erste aus der Familie, die das Grab besuchen kann. Gemeinsam mit Schwiegertochter Tatiana dekoriert sie liebevoll den Rosengruß, zündet eine Kerze an und hält zum Gebet inne. In der Stille der grünen Friedhofsoase sind Markus Lewe, Stadtarchivleiter Dr. Peter Worm und Dolmetscherin Anna Chevtchenko Zeugen einer intensiven Begegnung nach über 100 hundert Jahren. Die weit gereisten Gäste zeigen sich berührt von der Würde der letzten Ruhestätte, sind dankbar überrascht, dass ein eigenes Kreuz mit dem Namen die Erinnerung an den Verstorbenen lebendig hält.

Auch in Zukunft wird die Stadt Münster dieses Grab ähnlich aufmerksam pflegen wie auch die anderen Kriegsgräberstätten – die dies versichert Lewe nachdrücklich. Und er lädt die Familienmitglieder nach Münster ein, damit sie angemessen des Verstorbenen gedenken können, wie es in der Pressemitteilung der Stadt heißt.

Die Spur des Großvaters hatte sich in Münster verloren. Erst die Recherchen des Teams um Dr. Peter Worm in Archivbeständen und Friedhofsakten fügten die Puzzlesteine zu den Todesumständen und den Beisetzungsort zusammen: Nikolai Moschaew starb am 21. Oktober 1917 mit nur 31 Jahren an Tuberkulose. Zwei Jahre hatte er in Kriegsgefangenschaft verbracht.

Es war kurz nach Kriegsbeginn 1914 als die ersten Gefangenen nach Münster kamen. Bis 1918 wurden in drei Lagern nahezu 90 000 Soldaten aus vielen Nationen interniert.

Die Geschichte der Kriegsgräberstätte Haus Spital hat das Stadtarchiv online aufbereitet: www.stadt-muenster.de/kriegerdenkmale.