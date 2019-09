Eingeweide im Inneren der Häuser

Die Werkserie im Hauptraum prägen die Porträts großer Persönlichkeiten der Politik- und Kulturgeschichte, unter ihnen etwa Shakespeare, in scharlachrot Tol-stoi, Kafka und das bildfüllende Antlitz des jungen Paul Celan. Dieses demons-triert exemplarisch Kharchenkos virtuoses Zusammenspiel aus flüssig-transparentem und pastosem Farbauftrag, die gelungene Interpretation von Sinnlichkeit und Geistigkeit in der Physiognomie des Dichters.

Beide Werkgruppen sind unter dem Thema der Identität zu erschließen, welches für den 1986 in Moskau geborenen Maler ein zutiefst persönliches ist: In Russland als Wunderkind gefeiert, kommt Kharchenko 1998 mit seinen Eltern als „jüdischer Kontingentflüchtling“ nach Dortmund, ehe er 2004 ein Kunststudium bei Markus Lüpertz an der Düsseldorfer Akademie aufnimmt. Während seiner künstlerischen Laufbahn besinnt er sich auf seine religiöse Herkunft, begeistert sich für die Gedanken des jüdischen Philosophen Jaques Derrida und arbeitet die Biographie seines Großvaters auf, der als Rotarmist im Zweiten Weltkrieg seinen Namen änderte, um seine jüdische Abstammung zu verschleiern.

Diese Identität ist, dem Untertitel der Ausstellung gemäß, ein Einblick und Ausblick zugleich. Ein Einblick in die Selbstfindung eines Künstlers, dessen Suche nach heimatlicher Verwurzelung sich im Symbol des Hauses widerspiegelt, dessen Erfahrung mit Antisemitismus in der Porträtierung Simon Wiesenthals mündet, welcher als Gründer eines NS-Dokumentationszentrums in die Geschichte einging. Und ein Ausblick dort, wo sich der Künstler mit großer Sensibilität ganz in den Dienst des Transzendentalen stellt.