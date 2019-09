Am heutigen Freitag und am morgigen Samstag sind in den beiden Filialen der Postbank am Berliner Platz und am Domplatz in Münster Streiks zu erwarten. Dies geht aus einer Pressemitteilung der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hervor. Demnach wird in allen 36 Filialen der Postbank Filialvertrieb AG des Betriebs Münster (Nördliches Ruhrgebiet, Ostwestfalen-Lippe, Münsterland) zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen. Die Streikenden fahren zu Versammlungen nach Hannover.

Hintergrund des Protestes ist ein „inakzeptables“ Angebot, das die Arbeitgeber der DB Privat- und Firmenkundenbank AG in der dritten Verhandlungsrunde vorgelegt haben. Die Postbank ist Teil der Deutschen Bank.

In welchem Umfang der Geschäftsbetrieb vor Ort in den münsterischen Filialen aufrechterhalten bleibt, sei abzuwarten, denn die Beamten im Betrieb streiken nicht. Aber auch die Beamten in der Postbank sind momentan nach eigenen Angaben verunsichert. Sie wüssten nicht, wohin die Reise für sie jetzt nach dem Kauf der Postbank durch die Deutsche Bank gehen wird. Manche befürchten, dass sie versetzt werden und über diese Schiene rausgedrängt werden sollen.