Der Titel der Veranstaltungsreihe lautet „Münsteraner Wohnungswirtschaftliche Gespräche“. Das klingt harmloser, als die hier geführten Debatten tatsächlich sind – und die 30. Tagung der vom Institut für Siedlungs- und Wohnungswesen der Uni Münster veranstalteten Reihe barg schon allein aufgrund der eingeladenen Redner jede Menge Zündstoff und zeigte keine Scheu vor der politischen Provokation.

Großes Thema war am Donnerstag im Mövenpick-Hotel der knappe Wohnraum, vor allen in den Städten. „Zuviel Staat, zu wenig Markt?“ lautete die vom Veranstalter, Institutsleiter Prof. Ulrich van Suntum, eher rhetorisch formulierte Kernfrage. Über der Podiumsdiskussion stand der Titel „Reaktivierung wohnungspolitischer Instrumente aus der Mottenkiste?“

Dazu hat der eingeladene Stargast, der grüne und nicht konfliktscheue Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer eine eigene Sicht. Er will die in seiner Stadt über 500 Baulücken mit einem Baugebot an die Eigentümer schließen, um so rund 2000 Wohnungen zu schaffen. Für van Suntum, Verfechter der reinen Lehre des sich zum Wohle aller regulierenden Marktes und seinen Kollegen, Prof. Friedrich Breyer von der Uni Konstanz, Beiratsmitglied des Bundeswirtschaftsministeriums, ein völlig unakzeptabler Eingriff in das Eigentumsrecht – „pure DDR“.

Genau hier hat Dr. Andrej Holm seine Ursprünge. Der Sozialwissenschaftler von der Humboldt-Universität Berlin trat kürzlich als Berliner Staatssekretär für Stadtentwicklung und Wohnen wegen einer Stasi-Affäre zurück, engagierte sich früher in der Hausbesetzerszene. Er hält Wohnen, ähnlich wie Bildung, für eine Aufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge, die man nicht dem Markt überlassen dürfe. Die Ansicht, dass der freie Markt ohne staatliche Eingriffe die Versorgung am besten lenke, hält er für reines „Modelldenken“.

Schließlich Oswald Metzger, derzeit tätig als freier Journalist, früher bekannter Politiker, erst der SPD, dann der Grünen, nun Mitglied der CDU: Auch er ist erklärter „Marktanhänger, das Eigentumsrecht ist für ihn Grundpfeiler der Gesellschaftsordnung. Er verabscheut den „absurden Vorschriftendschungel“, der rund um das Thema Bauen gewuchert sei – und die Schaffung neuen Wohnraums verhindere.

Da ist er sich einmal einig mit dem temperamentvollen Boris Palmer, der auf dem Podium mit jeder Geste zeigt, was er von den Statements seiner Mitdiskutanten hält. Er selbst betont: „Ich habe auch nichts gegen Markt – nur der funktioniert gerade nicht.“